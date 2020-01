Continua il via vai in Viale della Liberazione a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale del Calciomercato. Pochi minuti fa il direttore sportivo del Pisa Roberto Gemmi è arrivato nella sede dell’Inter: sul tavolo c’è il cartellino di Marco Pompetti, di proprietà dell’Inter e in prestito alla Sampdoria.

Ecco le immagini girate dall’inviato di FCINTER1908.IT.