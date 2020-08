VIDEO / Inter, prima seduta verso la finale. Sanchez si allena sul campo

Defaticante, ma fino ad un certo punto. Le urla di accompagnamento di Antonio Conte durante la seduta di allenamento quotidiana, a pochi giorni dalla finale di EL, si sono fatte sentire e hanno riempito i campi di Dusseldorf, come ha raccontato Sky. Il tecnico e il suo staff lavoreranno per far crescere l’apporto degli uomini di riserva come Candreva e Sensi che possano dare il giusto apporto a gara in corsa.

Si proverà a recuperare Sanchez, anche per uno stralcio di gara. Il cileno si è allenato sul campo con una seduta personalizzata, ma con il pallone tra i piedi. La sua Inter è già concentrata sulla partita con il Siviglia. Seduta in due gruppi, una per chi ha giocato e l’altra per chi è rimasto in panchina. Ma nessuno sconto dell’allenatore che vuole tutti sul pezzo in vista della finale di venerdì.