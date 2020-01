VIDEO / Inter-Fiorentina, la probabile: a destra torna Candreva, Lautaro-Sanchez in attacco

Partita importante per l’Inter di Antonio Conte che domani affronterà la Fiorentina nei quarti di Coppa Italia. A centrocampo scelte obbligate per l’allenatore che molto probabilmente dovrà rinunciare ancora a Brozovic. A destra torna Candreva con Ashley Young in panchina, mentre a sinistra possibile conferma per Biraghi. In difesa più Godin di Skriniar con De Vrije Bastoni a completare il pacchetto arretrato. In attacco spazio alla coppia Lautaro-Sanchez con Lukaku in panchina.