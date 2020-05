L’Inter ha portato avanti, tra ieri e oggi, i test di idoneità e quelli previsti dal protocollo per la ripresa dopo lo stop a causa del coronavirus. Saranno completati domani.

Sanchez terminerà domani la sua quarantena e potrà ricominciare giovedì ad allenarsi. Piccoli gruppi di giocatori sono attesi già domani per le sedute individuali, come vi abbiamo raccontato. Conte e i giocatori vogliono ricominciare a giocare anche per poter provare ad agganciare Juve e Lazio.