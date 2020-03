VIDEO/ Inter in quarantena, Conte dà i compiti a casa: i dettagli del programma

In casa sì, ma non senza far nulla. Antonio Conte segue anche a distanza i calciatori dell’Inter in questi giorni difficili a causa della quarantena imposta alla notizia della positività di Daniele Rugani al Coronavirus dopo il match tra i nerazzurri e la Juve. “La quarantena continua, ma i nerazzurri non si fermano. L’isolamento durerà fino al 25 marzo, ma i giocatori non possono restare al palo dal punto di vista atletico”, scrive la Gazzetta dello Sport.

Ecco perché Conte, insieme al ‘sergente’ Pintus, ha messo a punto un programma per questi giorni: “Esercizi per tutti e tabelle personalizzate per ciascun giocatore. Lo staff ha organizzato tutto per provare a restare in forma il più a lungo possibile. Fondamentale sarà anche il regime alimentare. Nella speranza che il 4 aprile la Serie A possa rimettersi in moto“, spiegano i colleghi della rosea.