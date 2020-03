VIDEO / Inter, dalle freccette alle regole di Conte: ecco la quarantena dei nerazzurri

Prosegue la quarantena dei calciatori dell’Inter, che trascorrono le loro giornate in casa in attesa di novità. Uno stop che – se tutto va bene – dovrebbe durare fino al 25 marzo -, prima di tornare ad Appiano Gentile.

I calciatori nerazzurri passano il tempo in maniera diversa, documentando le attività sui social: “Lautaro e Sensi si allenano accanto alle fidanzate, Brozovic gioca a freccette, Gagliardini prepara le polpette per il pranzo della domenica, Sanchez palleggia in compagnia dei cani e Barella si gode moglie e figlie“.

E lo staff ha stilato una regolamento da rispettare per tenersi allenati: “Antonio Conte ha creato una serie di regole e allenamento da seguire per tenere in muscoli in forma. Due ore di esercizi ‘fai da te’ tra corpo libero, corde, cyclette e tapis roulant. Il menù comprende anche una dieta: niente esagerazione con zuccheri e carboidrati. La speranza è che l’emergenza possa finire al più presto e si possa tornare tutti ad Appiano, dove adesso c’è il solo Eriksen“.