Inter-Fiorentina, Conte promuove Ranocchia. Conferma per Young, davanti Sanchez-Lautaro

Dopo il pareggio casalingo col Cagliari, l’Inter scende di nuovo in campo a San Siro ma per la Coppa Italia. Di fronte ai nerazzurri ci sarà la Fiorentina, con la quale si giocherà l’accesso alla semifinale col Napoli. Conte pensa di dare un turno di riposo allo stakanovista Lukaku e in attacco dovrebbe schierare la coppia Lautaro-Sanchez; anche perché l’argentino dovrà scontare due turni di squalifica in campionato.

In difesa, davanti ad Handanovic, dovrebbero esserci Godin, Ranocchia e Skriniar. Sulle corsie laterali Candreva, di ritorno dopo la squalifica in campionato, e Young che traslocherà a sinistra, confermato dopo l’assist servito al Toro nella gara contro il Cagliari. In regia Borja Valero, affiancato da Barella e Sensi. Eriksen probabilmente sarà in panchina, poche le chance di vederlo subito titolare.