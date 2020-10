Dovrà fare a meno di sette giocatori Antonio Conte in vista del derby. Scelte obbligate in difesa per il tecnico nerazzurro che potrebbe affidarsi al trio composto da D’Ambrosio, de Vrij e Kolarov. A centrocampo possibile impiego dal 1′ di Brozovic con Vidal a fianco. Hakimi a destra e Perisic a sinistra completano la mediana. Dietro Lukaku-Lautaro possibile conferma di Barella con Eriksne che partirà dalla panchina.