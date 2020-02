Inter, le scelte anti-Lazio di Conte: LuLa in attacco, Eriksen in panchina. E in difesa…

Cresce l’attesa per Lazio-Inter, big-match della 24° giornata nonché test scudetto per le due compagini. Dando uno sguardo alle probabili formazioni, per la Gazzetta dello Sport Conte ha già scelto il suo undici titolare: il tecnico dovrebbe tenere in panchina Eriksen, dando spazio dall’inizio a Vecino. Candreva è favorito su D’Ambrosio sulla fascia destra mentre in difesa spazio a Godin al posto di Bastoni.

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.