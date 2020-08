Con molta probabilità non ci saranno sorprese, nella finale di Europa League contro il Siviglia, Antonio Conte è intenzionato a schierare lo stesso undici sceso in campo contro lo Shakhtar con Handanovic in porta. Godin, de Vrij e Bastoni in difesa. A destra D’Ambrosio, Young a sinistra. Barella, Brozovic e Gagliardini completano il centrocampo. Lukaku-Lautaro in attacco.