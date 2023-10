VIDEO / Inter, il tifoso riceve il pallone del gol di Lautaro nella finale di Coppa Italia

Ormai sono rituali le scene di Serie A in cui, dopo una rete, la palla coinvolta viene portata a bordo campo e conservata in una sacca, ma fa sempre un certo effetto vedere la destinazione: la casa di un possessore di fan token. In questo caso il match coinvolto è la vittoria sulla Fiorentina che ha consegnato il secondo trofeo stagionale ai nerazzurri. Twitter @socios