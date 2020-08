Dagli inviati de La Gazzetta a Dusseldorf arrivano le ultime sul ritiro dell’Inter in vista della semifinale di Europa League con lo Shakhtar. La squadra è in attesa delle gare delle 21. Alle 17.45 riunione tecnica, poi merenda e infine viaggio direzione stadio. Conte scioglierà le ultime riserve di formazione ma sarebbe orientato a confermare l’11 di Getafe e Leverkusen. Due varianti a partita in corso: Eriksen e anche la mossa Moses.

(Fonte: gazzetta.it)