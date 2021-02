VIDEO / Juve-Inter, le probabili formazioni: Conte ne cambia tre. Un solo dubbio per il tecnico

Non sarà semplice ribaltare il risultato dell’andata, ma Antonio Conte contro la Juve potrà contare su due giocatori fondamentali come Hakmi e Lukaku. Contro i bianconeri un solo dubbio di formazione per il tecnico e riguarda la fascia sinistra. Ashley Young e Ivan Perisic si contendono una maglia da titolare, la gara con la Fiorentina rischia di cambiare leggermente la prospettiva. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’esterno croato ha rilanciato le chance sulla corsia mancina per la semifinale di ritorno, nonostante in pole ci sia sempre l’inglese.

(Gazzetta Tv)