Gds – Mercato, Kumbulla il nome del mercato: Inter in prima fila. A gennaio ha…

E’ Marash Kumbulla il difensore del momento in Italia e il nuovo obiettivo di mercato dell’Inter. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul suo possibile futuro la prossima estate: “Questo difensore ha tutto per dare il massimo in una grande. E il mercato parla già molto di lui. A gennaio il Napoli ha offerto 21 milioni più 4 di bonus al Verona per acquisirlo subito, ma lui ha preferito dire “aspettiamo”: non è un no, ma è un’attesa che guarda molto all’Inter e non solo. A vederlo sono i migliori club europei, come Borussia Dortmund, Manchester United e City. Kumbulla è il nome nuovo del mercato per l’estate”.