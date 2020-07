Il tecnico del Chelsea Lampard ha parlato delle voci sull’interessamento dell’Inter su Emerson Palmieri:

“Non sono a conoscenza di queste voci, mi sto solo concentrando sulla squadra. Non ho avuto alcuno conversazione sul mercato in entrata o in uscita. Non voglio farmi influenzare dalle voci e dal gossip, voglio continuare a lavorare”.