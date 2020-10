VIDEO / Lazio-Inter, la probabile: Gagliardini e Perisic dal 1′, torna la Lu-La. E Vidal…

Primo big match della stagione per l’Inter. I nerazzurri oggi sfideranno la Lazio all’Olimpico in quella che si preannuncia una gara ricca di gol e spettacolo. Antonio Conte recupera Arturo Vidal, è lui l’indiziato numero uno nel ruolo di trequartista dietro Lukaku-Lautaro. In difesa torna Bastoni sul centro sinistra, mentre Skriniar agirà sul centro destra. Stefan de Vrij completa il pacchetto arretrato. Sugli esterni torna Perisic dal 1′, mentre a destra c’è Hakimi. Gagliardini e Barella completano il centrocampo nerazzurro.