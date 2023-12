VIDEO / Lazio-Inter 0-2: Lazzari manda a quel paese l’arbitro

Negli ultimi minuti di Lazio-Inter Lazzari cerca l'azione personale e viene steso sulla trequarti. Maresca vede il fallo, ma lascia correre per il vantaggio. Il terzino non ci sta e si rialza mandando a quel paese l'arbitro: rosso diretto per proteste. Guarda il video