VIDEO / Marotta: “Presidente Lega? Abbiamo contestato il metodo. I club siano uniti”

Beppe Marotta era in Lega Calcio per l’elezione del nuovo presidente e ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sede, tra i quali l’inviato di FCINTER1908.IT: «Momento positivo Inter? Sono qui per questione di Lega. Noi come sapete l’elezione è un po’ risicata, abbiamo espresso il desiderio di rinviare per avere un risultato migliore rispetto a quello che c’è stato. Ritenevamo che l’altro candidato si dovesse almeno presentare per esporre il programma. Siamo dispiaciuti da questo punto di vista, ma siamo in democrazia ed è giusto ci sia questo nome. Presidenza debole? L’urna ha espresso una maggioranza ridotta, minima, ma ciò non significa che dobbiamo fare ostruzionismo, ma anzi le società devono ricompattarsi perché c’è tanto da lavorare in questi sei mesi, ci sono tante cose da fare. E deve esserci la responsabilità da parte di tutti i dirigenti dei club di essere uniti. Cosa significa questa giornata per la Lega Calcio? E’ una delle tante giornate, l’elezione è stata fatta in modo improvvisato, noi grandi contestavamo il metodo con il quale si è arrivati a questa elezione e non certo Dal Pino che rappresenta un manager importante. Ma ci sembrava giusto confrontarci con lui, la sua disponibilità e non abbiamo condiviso questa scelta, per questo abbiamo espresso questo col nostro voto».

(Fonte: FCINTER1908.IT, da Milano Marco Astori)