Le parole di Luciano Ligabue su Lukaku alla Roma e dell'arrivo in nerazzurro di Thuram: "Non lo farà rimpiangere"

In occasione del lancio del suo nuovo album "Dedicato a noi", in uscita il 22 settembre, Luciano Ligabue ha parlato del suo amore per l'Inter e dell'addio di Romelu Lukaku