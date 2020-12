Esattamente undici anni fa, Romelu Lukaku segnò le prime reti in Europa. Una doppietta contro l’Ajax, con la maglia dell’Anderlecht. Proprio il club belga, questa mattina, ha ripostato un video con alcune giocate di Romelu che prontamente ha risposto su Twitter: “Un giorno da ricordare. 11 anni fa i primi gol in Europa a 16 anni per il mio amato Anderlecht”.