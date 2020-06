Gds – Inter, Lukaku certezza. Lautaro? Conte ha un dovere. E Cavani ha fatto sapere che…

“E’ Romelu Lukaku l’unica vera grande certezza di Antonio Conte in vista di questa ripartenza“. Apre così il focus de La Gazzetta dello Sport sull’attacco, presente e futuro, dell’Inter. Tra voci di mercato e calcio giocato, il club nerazzurro ha diversi nomi su cui puntare nel suo reparto offensivo. “Il belga è il giocatore più impiegato in rosa dal tecnico: al San Paolo, se ragioniamo sulla ripartenza e sulla semifinale di Coppa Italia, ha già segnato due reti a gennaio ed ora insegue il secondo trofeo della sua carriera. Il primo ormai è lontanissimo, sul titolo vinto da giovanissimo nel 2009-2010 con l’Anderlecht.

Vicino a Lukaku ci sarà sicuramente Lautaro – continua la Rosea -, ma bisognerà vedere in quali condizioni psico-fisiche si presenterà l’argentino, al centro di voci costanti, praticamente quotidiane di un trasferimento al Barcellona. E lì dovrà essere bravo Antonio Conte ad isolare e a proteggere il calciatore. Come una certa tensione sarà giusto riservarla anche ad Alexis Sanchez, che si gioca in questi due mesi restanti di stagione le chance, per la verità non moltissime, di restare all’Inter. E all’appello manca chi oggi in rosa non c’è, come Cavani: ha fatto sapere all’Inter di voler aspettare la Champions con il PSG, quindi agosto prima di decidere il proprio futuro. E poi certamente c’è Esposito. L’Inter conta su di lui, che diventerà maggiorenne in estate, a luglio, giocando in Serie A”.