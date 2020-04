VIDEO / Inter, Lukaku corre e si tiene in forma in vista della ripresa

In attesa di capire quando gli allenamenti riprenderanno, i giocatori dell’Inter continuano il loro lavoro a casa. Romelu Lukaku, attaccante nerazzurro, si allena sul tapirulant e corre per farsi trovare pronto in vista di un’eventuale ripresa. Il giocatore, che nei giorni scorsi ha destato preoccupazioni con le sue dichiarazioni sull’influenza nello spogliatoio a gennaio, è concentrato sull’allenamento. Conte a lui e ai suoi compagni ha consegnato una tabella di marcia: vietato non seguirla.