C’erano tanti dubbi su di lui. Li avevano sollevati i soliti esperti che parlavano di un fisico possente e di forma lenta ad arrivare. Lukaku ha lavorato tanto e ha dimostrato che tutti i soldi investiti per lui sono stati usati per una causa giusta. Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ricorda come ci fossero tanti pregiudizi sul giocatore e come il suo valore in questo anno, anche dal punto di vista economico, sia molto cresciuto.

(Fonte: gazzetta.it)