L’umore, in casa Inter, è alto. E non potrebbe essere altrimenti. Dopo la splendida vittoria ottenuta sul difficile campo della Fiorentina, la squadra di Conte è balzata temporaneamente in testa alla classifica, in attesa del ritorno della semifinale di Coppa Italia di martedì contro la Juventus.

E Lukaku, fra i più scherzosi del gruppo, ne ha approfittato per strappare qualche sorriso ad Achraf Hakimi in palestra.