VIDEO / “È morto Maradona, non può essere”: la reazione da lacrime di Simeone

È uno di quegli addii che pensi non darai mai. Perché Maradona per tante persone non era solo un uomo con i suoi difetti o un calciatore che ha vinto. Diego Armando è stato il sole nel calcio, una specie di supereroe che pur avendo delle macchie sul suo mantello era riuscito con il solo pallone tra i piedi ad ispirare tanti ragazzi argentini cresciuti nel suo mito. Tra questi c’è anche Diego Simeone, ex giocatore dell’Inter, oggi allenatore dell’Atletico Madrid e queste sono le sue parole quando in conferenza stampa gli hanno chiesto di dire la sua sulla morte del suo connazionale.