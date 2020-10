VIDEO FCIN1908 / Inter, Marotta e Carnevali lasciano la sede. Asamoah? Scatta il siparietto

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, nella sede dell’Inter in Viale della Liberazione a Milano si è tenuto un incontro tra i dirigenti nerazzurri, Marotta in testa, e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo.

Poco fa, come documentato dal video raccolto dall’inviato di FCInter1908.it, i due hanno lasciato la struttura in un’atmosfera serena. Con tanto di siparietto. Rispondendo alle domande su un presunto interesse del Sassuolo per Asamoah, infatti, Carnevali ha dichiarato: “No, se ne devo prendere uno, prendo Lautaro o Lukaku“. Al che, Marotta ha risposto: “Sì, diamo le figurine. Andate a casa, che fa freddo“.