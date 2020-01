VIDEO FCIN1908 / Marotta: “Vidal obiettivo. Cerchiamo colpi importanti e perciò…”

Presente in Lega Calcio per l’evento legato all’album delle figurine Panini, Giuseppe Marotta ha fatto il punto sul mercato dell’Inter: “Young in entrata e Politano al Milan? Inutile che mi pronunci sui nomi. Siamo operativi. A livello generale quello che non succede oggi, succede stasera. Qualcosa faremo perché è giusto fare qualcosa, perché per noi è un momento importante. Vidal? È uno degli obiettivi. Sapete benissimo, stiamo lavorando, ma per alzare il livello qualitativo del gruppo bisogna centrare obiettivi importanti, e questo significa avere grandi difficoltà”.

(inviata in Lega per Fcinter1908 Eva A. Provenzano)