VIDEO / Materazzi, siparietto con la D’Amico e battuta pungente: “Di inciuci ne ho visti…”

Tra i tifosi nerazzurri è un idolo. Anche perché alle rivali dell’Inter non le manda mai a dire, alla Juve soprattutto. Dal 5 maggio 2002 in pratica, si è unito alla battaglia nerazzurra contro le armate bianconere e non perde mai l’occasione di sottolineare da quale parte sta. Lo ha fatto pure in tv Marco Materazzi. Era ospite, con gli altri compagni del Triplete, nella trasmissione di Cattelan, EPCC, e c’era anche Ilaria D’Amico in studio. Quando Matrix, durante un quiz, ha posto al conduttore una domanda facile su chi ha vinto in Italia il Triplete e tra le risate di tutti la conduttrice ha detto: “Fate gli inciuci…”. Servita sul piatto d’argento la risposta dell’ex Inter.