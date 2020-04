Intervenuto in una live su Instagram per La Gazzetta dello Sport, Max Pezzali ha parlato così di Javier Zanetti, attuale vice-presidente dell’Inter e grande bandiera del club nerazzurro:

“Zanetti per me è un amico ma anche una colonna. Mi piace il calcio quando ci sono figure come lui, al di là della maglia. Ha avuto l’attitudine al sacrificio, al darsi al campo e anche fuori. Con la Fondazione Pupi ha fatto grandi cose, è una brava persona così come la moglie”.