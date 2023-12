VIDEO / McKennie e la pasta: “Italiani, mentalità chiusa”

Weston McKennie è stato ospite del suo compagno alla Juve Moise Kean nel secondo episodio di 19F Podcast. Le sue dichiarazioni sulla mentalità italiana in relazione al cibo hanno fatto il giro del web: "Io mangio pasta, pesto e pomodoro con pollo in un piatto e tutti in Italia mi dicono ‘che schifo, non puoi’. Ma nessuno ha mai provato…". (Youtube: 19F Podcast)