VIDEO / Felipe Melo: “Lukakone anima dell’Inter. Derby, voglio la vittoria. Amala!”

Un grido di battaglia, anche dall’altra parte del mondo. A incitare l’Inter a due giorni dal derby è arrivato anche Felipe Melo, ex centrocampista nerazzurro che, con un video diffuso dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così della partita contro il Milan:

“Vedo quest’anno l’Inter molto bene. Hanno preso giocatori veramente importanti, dei campioni. L’anno scorso ricordo di aver detto che dovevano prendere Lukakone. Hanno preso Lukaku ed è stata una grande operazione. E’ un grandissimo giocatore, è l’anima di questa squadra. La mia prima partita con la maglia dell’Inter è stata proprio in un derby, vincemmo 1-0 con gol di Guarin. E’ stato importantissimo per me, interista da piccolo, entrare subito nel cuore dei tifosi nerazzurri. Spero che l’Inter possa vincere, mi aspetto la vittoria. Amala! Forza Inter!“.