VIDEO / Merson: “Inter e Milan non batterebbero il City neanche tra un 1 mln di anni”

Come Jamie Carragher, anche l'ex calciatore e allenatore Paul Merson è sicuro: se il City dovesse arriva in finale, Inter e Milan non avrebbero chance di vincere. "Il Manchester City è a 2 partite dal vincere la Champions League, le 2 con il Real Madrid. Non esiste una sola possibilità, neanche in un milione di anni, che Inter o Milan possano battere il City in finale. Mi dispiace ma è così" (Video tratto da Football Daily)