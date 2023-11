VIDEO / Argentina, Messi: “I giovani imparino il rispetto. Preferisco non…”

Le parole di Leo Messi dopo Argentina-Uruguay (partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026) sono cariche di delusione, non tanto per la sconfitta quanto per la brutta litigata avvenuta in campo: guarda il video con le dichiarazioni del capitano argentino