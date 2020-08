VIDEO / I tifosi del Barcellona contro ‘Il Che’ Messi: “Se vuole andare paghi 700mln”

C’è chi lo ha disegnato come fosse Che Guevara. Un artista gli ha fatto questo omaggio: Messi come il guerrigliero argentino che ha amato il Barcellona. Ma nel lavoro c’è anche riferimento al suo futuro: ha in mano un biglietto aereo e sia i suoi vestiti che sulla valigia ci sono francobolli con le città delle sue possibili destinazioni: quella francese (per il Paris Saint Germain), c’è anche la scritta Milan, di Milano, per l’Inter e il riferimento al City di Guardiola.

I tifosi sono davvero spiazzati dal suo addio. C’è chi lo giustifica: “Ha il diritto di scegliere a questo punto della carriera”. Ma c’è anche chi non se la sente proprio di giustificarlo: “Un comandante non lascia la sua barca in mezzo al mare in tempesta”, dicono in sostanza. “È triste che voglia lasciare il club che è stato casa per lui”, aggiungono. “Se vuole andare paghi la clausola di 700 mln”. Il campione più amato dai tifosi blaugrana sta diventando solo un incubo.

(Fonte: gazzetta.it)