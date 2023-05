VIDEO / Messi: “Chiedo scusa a compagni e al club. Ora aspetto che il PSG…”

Messi è stato sospeso dal club francese per aver saltato l'allenamento di lunedì a causa di un viaggio in Arabia Saudita

"Voglio fare questo video per spiegare quello che sta succedendo. Prima di tutto ovviamente chiedo scusa ai miei compagni e al club per quello che è successo. Sinceramente pensavo che avremmo avuto un giorno di riposo come sempre successo nelle scorse settimane dopo ogni partita. Avevo organizzato per lunedì questo viaggio in Arabia e non lo potevo cancellare come aveva già fatto in passato. Lo ripeto, chiedo scusa per quello che è successo ora aspetto di salire quello che il club deciderà di fare riguardo alla mia situazione", le parole di Messi