VIDEO / Messina come Mourinho: “Schifosi, 35 tituli”

Ettore Messina, coach dell'Olimpia Milano, sbotta contro i contestatori dopo la vittoria in Eurolega contro l'Efes: "A tutti questi schifosi mi verrebbe da fare come Mourinho e dirgli ’35’, come i miei tituli, più di un titulo a stagione nella mia professione" (Video Olimpia Milano)