VIDEO / Milan, Gerry Cardinale incontra il sindaco Sala: l’uscita dei due da Palazzo Marino

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, accompagnato dall'a.d. rossonero, Giorgio Furlani, ha incontrato per circa mezz'ora il sindaco di Milano, Beppe Sala, a Palazzo Marino, per definire la road map per il futuro nuovo stadio della città. Guarda il video dell'uscita dei due dal summit