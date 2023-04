VIDEO / Napoli-Milan 0-4 e Inter in crisi: il commento della Gazzetta

Da Napoli-Milan, alla crisi dell'Inter: il commento della Gazzetta dello Sport

La 28ª giornata di Serie A vede la clamorosa vittoria del Milan a Napoli per 0-4 e la conferma della crisi dell'Inter, sconfitta in casa dalla Fiorentina. Intanto, nel mondo dei motori, caos in F1 al Gp d'Australia e gioia Bezzecchi in MotoGp nel Gp d'Argentina. Infine, nel tennis, sfuma in finale il sogno di Sinner al torneo di Miami. Ne parliamo in "Che Domenica", con il vicedirettore della Gazzetta, Stefano Agresti, in studio con Fabio Russo. Guarda il video