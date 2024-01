VIDEO FCIN1908 / AD Salernitana: “Non è l’occasione giusta per parlare di ieri”

Le parole dell'Amministratore Delegato della Salernitana, Maurizio Milan, a margine dell'Assemblea di Lega

Maurizio Milan, AD della Salernitana, ha parlato così in Lega Calcio a margine dell'Assemblea: "Siamo molto amareggiati senza nulla togliere alla Juve che ha meritato di vincere, siamo delusi, domani si riparte col mister e col presidente. Ci crediamo nella salvezza, ci adopereremo anche sul mercato. Pippo ha dimostrato di crederci, saremo al suo fianco. Se l'Assemblea di oggi è l'opportunità giusta per sottolineare il punto di vista rispetto ai temi emersi ieri? Non penso sia il contesto giusto, ci sono altri tavoli dove ci muoveremo nei prossimi giorni"