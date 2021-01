VIDEO / Mercato – Milik, addio romantico a Napoli: “Solo per dirvi grazie”

Arek Milik ha chiuso la sua avventura al Napoli, giocherà nell’Olympique Marsiglia. L’attaccante, accostato anche all’Inter in questa sessione di mercato, ha postato un video del suo saluto alla città con le immagini del suo primo giorno a Napoli davanti al mare: “Solo per dirvi grazie”, ha scritto riferendosi ai suoi follower napoletani e ai tifosi che lo hanno amato. Poi anche le immagini dei suoi gol. Nel video ha aggiunto: “Napoli fa questo effetto, ti accoglie, ti abbraccia e ti fa sentire a casa”. Ha parlato così dei quattro anni con la maglia azzurra addosso, le lacrime per l’infortunio o per l’impresa scudetto sfiorata. Un addio che racconta quanto Milik abbia amato la sua ormai ex squadra.