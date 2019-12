VIDEO FCIN1908 / Cena di Natale Inter, Moratti: “Si può credere allo Scudetto. A gennaio…”

Festa di Natale in centro a Milano per l’Inter. Fcinter1908.it sta seguendo in diretta per voi l’evento e vi mostra le immagini della serata. Questo è l’arrivo di Massimo Moratti, che ha detto:

“Champions? Era un gruppo difficile, partito col piede sinistro. E forse l’Inter se pensa solo al campionato ha più facilità di arrivarci. No, nessuno poteva essere così sicuro che l’Inter sarebbe stata prima in classifica. Invece sono stati proprio molto bravi. Mercato? Io credo che una squadra ci sia già. Poi vedrà l’allenatore. Ma a gennaio tornano anche tutti gli infortunati. L’Inter è messa bene, non ha tutta questa necessità. Si può credere allo scudetto? Come no“.