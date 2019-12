VIDEO / Mourinho: “I ragazzi hanno bisogno di me, non si meritano calci in culo. Oggi fantastici”

Dopo la sconfitta col Chelsea, il Tottenham di Mourinho si rialza subito e vince in rimonta contro il Brighton. Queste le parole di José Mourinho dopo la vittoria

“Questi ragazzi hanno bisogno del mio aiuto per migliorare alcune qualità di squadra che sono molto importanti. Perché essere bravi ragazzi e buoni giocatori non basta. C’è bisogno di qualcosa in più per essere un ottimo giocatore e un bravo ragazzo. Sto provando ad aiutarli e sono molto contento di quello che hanno fatto nel secondo tempo. Hanno dimostrato di essere dei ragazzi fantastici. Dopo un paio di sconfitte, e ne abbiamo già avute, non mi fanno sentire contrariato. Non si meritano di essere presi a calci in culo”.