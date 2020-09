VIDEO / Il bel gesto di Mourinho ad un giornalista: “Faremo la foto in onore di tuo padre”

Grande gesto di Josè Mourinho che ha voluto commemorare la scomparsa del papà di un giornalista presente nella conferenza stampa pre-Shkendjia: “Mio padre era un tuo grande ammiratore. Vorrei farmi una foto con te per metterla tra i ricordi dedicati a lui. Mi concederai la foto se la partita dovesse andare bene?”, ha domandato il cronista. “Ovviamente faremo la foto insieme a prescindere dal risultato finale. Sarà un grande piacere farlo per onorare il ricordo di tuo padre anche per ringraziarlo per il rispetto che provava nei miei confronti”, la risposta da signore di Mourinho.