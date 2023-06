VIDEO / Mou, giro di campo tra gli applausi. Poi quel gesto ai tifosi: “Io resto qui”

Durante il giro di campo svolto da Pellegrini e compagni per ringraziare il pubblico alla fine di Roma-Spezia, lo Special One - squalificato - ha raggiunto il suo gruppo sul terreno di gioco e, durante il saluto agli oltre 60mila romanisti presenti allo stadio, ha fatto capire come il suo futuro sia ancora legato al club dei Friedkin. Rivolgendosi agli spalti, infatti, lo Special One ha indicato il campo con entrambe le mani come a dire “io resto qui, non me ne vado”.