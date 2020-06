Distanze di sicurezza in campo, controlli all’ingresso, ecco come si presenta lo stadio San Paolo di Napoli dove questa sera andrà in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter. I nerazzurri dovranno recuperare il gol di svantaggio messo a segno da Fabian Ruiz nella gara giocata al Meazza prima del lockdown.