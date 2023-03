Neymar perde 1 milione di euro

Come ha riportato il sito di Globo Esporte Neymar ha perso recentemente una cifra consistente al Casinò on line, pari a circa un milione di euro. Nel primo video, pubblicato sul suo profilo Twitch, il brasiliano si dispera. In quelli successivi, presenti sui suoi canali social, O'Ney si diverte con gli amici o in rete puntando centinaia di miglia di Reais brasiliani