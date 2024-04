VIDEO / Orsolini in campo con la nonna dopo Bologna-Udinese

Gesto curioso ma di grande cuore dell'attaccante del Bologna, Riccardo Orsolini: dopo il fischio finale di Bologna-Udinese, il giocatore rossoblù è rimasto in campo in compagnia della nonna. I due hanno camminato sul prato nella mano, per poi abbracciarsi. Guarda il video