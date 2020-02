VIDEO / Pioli: “In tre minuti è cambiata la partita. Bastate due disattenzioni per perdere”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo il derby perso contro l’Inter di Conte:

“Il primo tempo ha dimostrato che abbiamo preparato la partita molto bene e che le caratteristiche erano quelle giuste per mettere gli avversari in difficoltà. In 3 minuti è cambiata la partita, siamo diventati più fragili e l’Inter ha preso coraggio. La squadra non è stata più capace di reagire in modo compatto e poi l’Inter è stata superiore. Non dobbiamo prendere quei due gol ed è un peccato. Così come è un peccato non aver pareggiato con Ibra alla fine. È brutto perdere così, abbiamo messo sotto l’Inter in lungo e in largo, ma sono bastate due disattenzioni per perdere”.