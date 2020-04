VIDEO / Pirlo: “I bresciani lavorano e stanno zitti. Noi non siamo nessuno, i medici sono gli eroi”

Il campione del mondo 2006, nato a Flero, ha parlato in diretta Instagram con Ambra Angiolini dello spirito dei bresciani, elogiando poi i medici e gli infermieri che stanno lavorando in questa situazione di emergenza da coronavirus. Il Maestro ha aderito alla campagna “SOStieni Brescia” per sostenere le famiglie in difficoltà.

“I bresciano stanno zitti e lavorano, poi una volta raggiunti gli obiettivi possiamo parlare come vogliamo. Lavorare per raggiungere i risultati. In questo momento noi non siamo nessuno, siamo come tutti gli altri. Gli eroi sono i medici”.