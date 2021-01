VIDEO / Pochettino su Eriksen: “Con Leonardo stiamo valutando. Un club come il PSG…”

Il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha risposto, in conferenza stampa, ad una domanda su Eriksen:

“Non è il momento di parlare di voci di mercato. La verità è che stiamo lavorando con i giocatori a disposizione e per recuperare gli infortunati. Con Leonardo ci sentiamo quotidianamente. Negli ultimi tre giorni abbiamo parlato quasi 12 ore. Un club con le possibilità del PSG sta considerando un ampio ventaglio di giocatori. È chiaro che la situazione attuale è molto complicata e lo è per tutti a livello mondiale. Considerando tutti questi aspetti, nelle nostre valutazioni, sicuramente faremo le scelte migliori per il club”.